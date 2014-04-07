Продавцов авто обяжут указывать в рекламе реальную цену комплектации

Рекламщиков могут обязать указывать в рекламе цену той комплектации автомобиля, в которой он изображен. Как сообщает телеканал "Москва 24", соответствующий законопроект поступил 7 апреля в Госдуму. Авторы документа отметили, что разница в стоимости авто с фотографий или видео отличается от реальной на сотни тысяч рублей. Все дело в том, что в роликах и на постерах под машиной, например, с мультимедиа и навигационной системой указывают цену базового комплекта, который часто не включает ни колеса, ни покраску.