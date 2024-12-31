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31 декабря 2024, 08:15

Новости

Новости регионов: на Чукотку надвигается циклон

Новости регионов: на Чукотку надвигается циклон

Новости регионов: в Петербурге перекрыли подходы к главной елке из-за сильного ветра

Новости регионов: арктическая экспедиция МЧС РФ прошла по территории Карелии

Новости регионов: сильные снегопады ожидаются в Мурманской области

На побережье Кубани собрали уже более 60 тысяч тонн грунта, загрязненного мазутом

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Новости регионов: массовое ДТП с участием почти 30 автомобилей произошло под Бийском

На Чукотку надвигается циклон. Непогода накроет Анадырь, Эгвекинот и Провиденский городской округ. По прогнозам синоптиков, на побережье Берингова моря ожидается штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду.

На всесезонном курорте "Архыз" торжественно встретили миллионного туриста. По статистике, россияне все чаще выбирают для отдыха горы Карачаево-Черкессии. За год турпоток вырос почти на 20%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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