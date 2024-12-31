Новости регионов: на Чукотку надвигается циклон

На Чукотку надвигается циклон. Непогода накроет Анадырь, Эгвекинот и Провиденский городской округ. По прогнозам синоптиков, на побережье Берингова моря ожидается штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду.

На всесезонном курорте "Архыз" торжественно встретили миллионного туриста. По статистике, россияне все чаще выбирают для отдыха горы Карачаево-Черкессии. За год турпоток вырос почти на 20%.

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