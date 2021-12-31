В Подмосковье определят лучших борцов с сосульками. Коммунальщики решили посоревноваться, кто из них быстрее очистит крышу от наледи.

Рейтинг лучших борцов с сосульками составят после новогодних праздников. Задачи работникам составят в мобильном приложении "Проверки Подмосковья". А они, в свою очередь, будут присылать отчеты в режиме реального времени. Какой приз получит лучшая бригада – не уточняют. Но коммунальщики надеются, что это будет не гигантская сосулька.Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.