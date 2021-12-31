Телезрителям рассказали, что происходит в российских регионах

Саратов готовится стать вторым по величине после Москвы городом России. Завтра в его состав войдут все пригороды, и площадь Саратова увеличится в пять раз. Это 2 100 квадратных километров. Больше, чем у Санкт-Петербурга. В администрации Саратова уверены, что расширение границ города необходимо для его развития. Муниципалитет получит преимущества при участии в госпрограммах, а у жителей окрестностей появится больше рабочих мест и улучшится уровень жизни.



В Санкт-Петербурге прохожие спасли мужчину, который оказался в огненной ловушке. На проспекте Стачек загорелась одна из квартир. Хозяин выбежал на балкон: выбраться из помещения через дверь уже не мог – все вокруг пылало. Очевидцы пожара решили не оставаться просто очевидцами. Они попросили ковер в ресторане, который находится на первом этаже здания. Мужчина спустился на несколько метров по водосточной трубе, а потом спрыгнул на растянутый ковер. Одним словом, все живы, никто не пострадал. А огонь потушили пожарные.

Героев репортажей последних дней – замороженные иномарки – показали изнутри. Машины, покрытые ледяной коркой, привез во Владивосток сухогруз Sun Rio. Снаружи автомобили больше напоминали глыбы льда. И вот теперь стало понятно, что творится в салоне. Он больше напоминает морозильную камеру. Дверь у машины помята, стекло разбито. Вероятно, именно через него морская вода сначала попала внутрь, а потом замерзла.



"Соловки" стали памятником культуры федерального значения. Приказ об этом подписал министр культуры России Ольга Любимова. В реестр острова внесены с формулировкой: "Религиозно-историческое место "Соловецкий архипелаг", ХV век – середина ХХ века". А еще не так давно "Соловки" были синонимом "зоны". В советское время на территории монастыря располагался первый в СССР лагерь особого назначения. Через Соловецкие лагеря на материке прошло более 1 миллиона заключенных.



В Новосибирские народные умельцы поставили в стареньких "Жигулях" самый быстрый стеклоподъемник в мире. Боковые стекла в задних дверях автомобиля поднимаются и опускаются почти мгновенно - со скоростью 200 километров в час. Вместо стандартного механизма установили пневмоцилиндры – двигатели, работающие на энергии сжатого воздуха. Вещь быстрая, но нужно быть осторожным. Стеклоподъемник уже сравнили с гильотиной. Так что лучше из такого окна не высовываться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.