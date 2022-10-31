Новости часа: Аксенов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты в Крыму

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике национализируют имущество лиц, связанных с киевским режимом.

МОЭК повысила температуру в городской системе теплоснабжения на 10 градусов. О таком решении рассказали в компании.

Горячая линия для вынужденно покинувших Херсонскую область заработала в РФ. Об этом заявили в "Ростелеком".