Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Общество

Новости часа: Аксенов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты в Крыму

Новости часа: Аксенов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты в Крыму

Новости часа: Россия продолжит соблюдать договоренности после выхода из зерновой сделки

Число пострадавших в ДТП в Челябинской области возросло до 24

Пассажирский автобус попал в ДТП в Челябинской области

Эвакуированных из Белгородской области приняли в Подмосковье

В Московской области приняли первых переселенцев из Белгородской области

300 домов остались без света из-за пожара на электроподстанции в Нижнем Новгороде

Сотни жителей Белгородской области прибыли в Подмосковье

Новости регионов: грабители в Хабаровском крае и пожар в машине в Дербенте

ВСУ обстреляли НИИ прикладной математики в Донецке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике национализируют имущество лиц, связанных с киевским режимом.

МОЭК повысила температуру в городской системе теплоснабжения на 10 градусов. О таком решении рассказали в компании.

Горячая линия для вынужденно покинувших Херсонскую область заработала в РФ. Об этом заявили в "Ростелеком".

Читайте также
регионыгородобществовидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика