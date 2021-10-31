Новости России: скандал в "Эрмитаже" и фото с крокодилом в Тюмени

В Эрмитаже охранник сломал нос посетителю. О случившемся рассказала блогер Анастасия Миронова. Пострадавший был ее спутником.

Сотрудники тюменского магазина косметики устроили акцию – раздавали посетителям подарки за фото с крокодилом. Правда, животному туго перевязали пасть скотчем. Условия были такие - взять крокодила в руки, сделать снимок и выложить его в сторис.

По Северодвинску кружил свадебный кортеж из эвакуаторов. Десятки машин, украшенных шарами, поздравляли молодоженов громкими сигналами. Подробнее об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.