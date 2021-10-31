В Красноярске в торговый центр пускают по документам

В Красноярске многие уже вакцинировались и пошли гулять в торговые центры. Туда теперь пускают только по QR-кодам и по паспорту.

По последним данным, за сутки в Красноярском крае привились 10 тысяч человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.