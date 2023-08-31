Новости регионов: эвакуацию начали проводить в Уссурийске из-за угрозы наводнения

Эвакуация жителей идет в Уссурийске, затопленном дождями. Пока вывезли около 40 человек. Людей отправляют во временные пункты размещения, часть из них едет к родным.

В Хабаровском крае после столкновения с легковым авто вспыхнул и полностью выгорел внедорожник. В результате аварии четыре человека погибли до приезда скорой, еще один получил травмы.

Над Петербургом развернулся грозовой фронт. Молнии были такими мощными, что в моменты ударов в городе становилось светло. Сопровождалось это громом и ливнями.

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