Сочи может остаться без пальм в ближайшие 5 лет. Об этом РИА Новости заявили в "Сочинском национальном парке". Причина в активности вредоносной бабочки-бурильщика.

Эти насекомые есть во всех районах города. Вредитель уже начал переселяться в соседние поселки. Если не начать обработку, прокомментировали эксперты парка, курорт может потерять свой субтропический облик.

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