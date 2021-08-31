12:00
В Сочи за лето съели 416 тонн шашлыка и 487 тысяч штук хачапури. Такую статистику привели в администрации города.
Там отметили, что туризм на Кубани полностью восстановился после всех локдаунов и карантинов. Отдохнули в Сочи этим летом почти 3,5 миллиона человек. А ведь есть еще и другие курорты.
По прогнозам Ассоциации туроператоров, длинным будет сезон в Турции в этом году. Впереди бархатная пора, многие забронировали путевки или перенесли вылет на осень с весны, когда страна была временно закрыта. Например, в прошлом году в Турции купались и в ноябре, так что в 2021 году эксперты ставят на длинный сезон.
А вот на новогодние праздники россияне покупать путевки не спешат. Случаи бронирования в той же Красной Поляне единичные, подчеркнули в АТОР. Говорят, спрос начнет расти только в октябре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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