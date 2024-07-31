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31 июля, 08:15

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Новости регионов: снег выпал в двух районах Якутии

Новости регионов: снег выпал в двух районах Якутии

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В Якутию в последний день июля пришла зима. Сразу в двух районах региона выпал снег. Температура воздуха по ночам приближается к нулевой отметке. При этом центральное отопление летом не работает, и местные жители вынуждены топить печи. По прогнозам синоптиков, в начале августа в регионе ожидаются заморозки.

Тем временем на Камчатке закрыли несколько туристических маршрутов в районе вулкана Мутновский. Как считают ученые, он представляет для отдыхающих смертельную опасность. В районе кратера почти непрерывно происходят обвалы, а также значительно возросла сейсмическая активность. На заседании оперативного штаба краевого Минтуризма полагают, что маршруты для туристов могут остаться недоступными не только в 2024 году, но и еще несколько сезонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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