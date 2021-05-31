Новости России: в Екатеринбурге допросили мужчину, который открыл огонь по прохожим

В Екатеринбурге допросили мужчину, который открыл огонь по прохожим с балкона своей квартиры. Ранения получили два человека, в том числе 9-летняя девочка.

Чтобы обезвредить стрелка, спецназ Росгвардии брал квартиру штурмом. Сами бойцы огонь не открывали. Применяли светошумовые гранаты. А вот мужчина отстреливался, следы от пуль остались на бронещитах. Через несколько минут после начала штурма, его обезвредили.

В Алтайском крае проверяют все аттракционы после ЧП в Барнауле. Там перевернулся батут с детьми. Двух девочек 2017 года рождения перебросило через забор. Они упали на трамвайные пути.

В Приморском крае у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка проводят обыски. Сообщают, что связаны они с делом о махинациях с местами на кладбищах. О каких-либо задержаниях пока ничего не сообщают. Мэр Владивостока Олег Гуменюк ушел в отставку после критики губернатора Приморского края. Олег Кожемяко заявил, что работа Гуменюка не устроила ни жителей, ни краевую власть. Якобы, на развитие региона даются большие деньги, но изменения неощутимы.

В Санкт-Петербурге врачи двух больниц спасают пару, которая упала с третьего этажа дома дореволюционной постройки. Как рассказывают местные жители с улицы Декабристов, мужчина и женщина выясняли отношения. Однако ограждение на балконе не выдержало и молодые люди рухнули вниз. Сейчас оба находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У них многочисленные переломы, в том числе позвоночника. Врачи пока дают прогнозов.