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Новости

Новости регионов: около 30 машин застряли на дороге в Мурманской области из-за непогоды

Новости регионов: около 30 машин застряли на дороге в Мурманской области из-за непогоды

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В Мурманской области около 30 автомобилей не смогли проехать из-за метели и нулевой видимости. Местные власти организовали подвоз горючего и поставили пункт обогрева. Людей пришлось вывозить на отдельном транспорте. Чтобы разместить их, забронировали места в одной из гостиниц. Никто не пострадал. В данный момент коммунальщики занимаются расчисткой трассы.

Жителей поселка в Сочи пришлось эвакуировать, там река вышла из берегов. Мощный поток повредил несколько построек, подтопил сады и участки возле домов. У некоторых зданий подмыло фундаменты, они буквально нависли над водой. Там в данный момент работают спасательные бригады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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