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07:15

Транспорт

Затор длиной 30 км образовался на трассе М-4 "Дон" рядом с Ростовом

Затор длиной 30 км образовался на трассе М-4 "Дон" рядом с Ростовом

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Сотни машин до сих пор стоят в длинном заторе на трассе М-4 "Дон". На данный момент он сократился до 30 километров. Сильнейший снегопад, который обрушился на Ростовскую область, практически парализовал движение на дороге. Многие не могут двинуться с места несколько часов.

Тех, до кого спасатели успели добраться, отправляют в пункты временного размещения. Их подготовили семь штук. Там уже находится 147 человек, в том числе 34 ребенка. На трассе демонтируют отбойники, чтобы машины могли развернуться и уехать обратно в Ростов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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