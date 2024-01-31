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31 января, 20:00

Новости

Водитель легкового автомобиля избежал ДТП с двумя фурами

Водитель легкового автомобиля избежал ДТП с двумя фурами

Автомобиль ушел от лобового столкновения с грузовиком в Кемеровской области

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Водитель легкового автомобиля смог проехать в узком коридоре между двумя фурами. За несколько секунд до этого водитель одного из грузовиков вышел на обгон другого с риском для жизни. Теперь выехавшему на встречную полосу грозит штраф или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

В Казани пассажиры трамвая сняли на телефон, как состав ехал по улице, набрав при этом через открытую дверь полный салон снега. Как сообщают интернет-СМИ, компания-перевозчик заявила, что створка двери открылась между остановками.

Тем временем в Краснодарском крае борются с потопом. Возле местной школы образовалось целое озеро. Видео, как дети вынуждены плыть на занятия по колено в воде, облетело соцсети. Прокуратура уже организовала проверку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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