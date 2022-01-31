В Астраханской области смягчены антиковидные ограничения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.

Штамм "Омикрон" нашли уже более чем в 80 российских регионах. Среди них и Астраханская область, где только перед Новым годом смягчили антиковидные ограничения. Ситуацию с заболеваемостью в Астраханской области губернатор называет стабильной. Кафе и рестораны теперь работают и по ночам. Но практически везде, кроме магазинов и аптек, просят предъявить QR-коды.

А в Мурманской области с 1 февраля вводят новые ограничения. Отменяют все массовые мероприятия, а также снижают заполняемость бассейнов и фитнес-клубов до 50%. А чиновников переводят на удаленную работу. Об этом сообщили в Оперативном штабе региона.

За последние дни заболеваемость там выросла на 171%. Увеличилась нагрузка на поликлиники, болеют все больше детей. Кафе и рестораны теперь будут работать только до 23:00.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.