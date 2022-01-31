Новости России: в Калининградской области около 30 рейсов были задержаны или отменены

Шторм в Калининградской области вырвал деревья на побережье с корнем. Стихия повредила и машины. Местный аэропорт из-за сильнейшего ветра перестал принимать рейсы. Порывы на взлетно-посадочной полосе достигали 23 метров в секунду. Около 20 рейсов перенесли, еще 10 отменили. Пассажиров развозили по гостиницам.

В Анапе из-за интенсивного таяния снега в низинных участках скопилось много воды. Судя по кадрам, затоплены не только частные дома и дворы, но и дороги с тротуарами. На месте работают спасатели. По словам местных жителей, они роют каналы, а также делают преграды из досок и мешков с песком.

Автобус с петербургскими школьниками застрял в снегу из-за неубранных дорог. Они приехали почтить память павших к мемориалу "Невский пятачок" в Ленобласти. В итоги детям и их родителям пришлось самим вызволять автобус из сугробов. На морозе они провели не меньше часа.

В Петербурге от неочищенных сугробов страдают не только школьники. Замело Колпинский районный суд. К зданию не смогли пробраться ни судья с секретарем, ни машина с задержанными. Судебное заседание пришлось перенести.

В Свердловской области состоялся первый полет суперлегкого самолета "Байкал". Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Полет длился около 25 минут и прошел на высоте 500 метров. Летчик-испытатель проверил устойчивость и управляемость судна. В Минпромторге рассчитывают, что самолеты этой модели помогут увеличить число перевозок на местных авиалиниях и решить проблемы с транспортной доступностью на Дальнем Востоке.

В Приморье местные жители встретили упитанного тигра. Как только зверь заметил камеру, он поспешно встал из сугроба и скрылся за деревьями.

