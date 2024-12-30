Новости регионов: арктическая экспедиция МЧС РФ прошла по территории Карелии

Арктическая экспедиция МЧС России прошла по территории Карелии. С начала старта участники преодолели уже 1,5 тысячи километров. В Карелии они доставили к воинскому мемориалу "Раменцы" частицу Вечного огня.

Сильные снегопады накроют ряд регионов РФ в канун Нового года. Стихия надвигается на Мурманскую и Калининградскую области. Там ожидаются мокрый снег, дождь и сильные порывы ветра. В ближайшие несколько дней они могут достигать 27 метров в секунду.

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