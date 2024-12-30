30 декабря, 09:30Новости
Новости регионов: сильные снегопады ожидаются в Мурманской области
Ряд регионов России в канун Нового года накроет стихия. Так, в Мурманскую область надвигаются сильные снегопады. А из-за сильного западного ветра в Ленинградской области в реке Неве может подняться уровень воды.
На севере Красноярского края появится новая точка притяжения туристов. В поселке Бор в 2025 году начнут строить четырехзвездочный отель, откуда путешественники также смогут отправляться в глэмпинги на вертолетах. Само место находится на левом берегу Енисея.
В Казани прошел фестиваль народных традиций, где гостей угощали полутораметровым пряником. Его вес составил 24 килограмма. Помимо этого, на фестивале были ледяные скульптуры и развлечения. Гости катались на конках и снежных горках.
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