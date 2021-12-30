Новости России: во Владивостоке синоптики раздают справки владельцам замороженных иномарок

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Во Владивостоке синоптики раздают справки владельцам замороженных иномарок. Покрытые льдом автомобили привез из Южной Кореи сухогруз с названием Sun Rio. О шторме и аномальном похолодании метеорологи предупреждали заранее. И не исключено, что, если машины повреждены, возмещать убытки придется компании – владельцу сухогруза. А горожанам, которые ждали машины, предлагают обратиться за справкой в Примгидромет о подтверждении опасного явления – быстрое обледенение. Эти справки помогут при возмещении ущерба, они имеют вес в страховых компаниях и судебных органах.
Во Владивостоке забил горячий фонтан. На Спортивной набережной прорвало трубу. Вода разливается вдоль парка развлечений и закусочных, образуя огромный каток. Из-за аварии частично отключили теплоснабжение в центре Владивостока.
В Санкт-Петербурге раскрыли секреты нового небоскреба "Лахта Центр 3". Это будет здание высотой 555 метров. В башне предусмотрены 108 уровней. Новый небоскреб будет состоять из двух переплетающихся башен. По словам авторов проекта, в архитектуре доминируют плавные линии и растительные мотивы.
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