Новости России: во Владивостоке синоптики раздают справки владельцам замороженных иномарок

Во Владивостоке синоптики раздают справки владельцам замороженных иномарок. Покрытые льдом автомобили привез из Южной Кореи сухогруз с названием Sun Rio. О шторме и аномальном похолодании метеорологи предупреждали заранее. И не исключено, что, если машины повреждены, возмещать убытки придется компании – владельцу сухогруза. А горожанам, которые ждали машины, предлагают обратиться за справкой в Примгидромет о подтверждении опасного явления – быстрое обледенение. Эти справки помогут при возмещении ущерба, они имеют вес в страховых компаниях и судебных органах.

Во Владивостоке забил горячий фонтан. На Спортивной набережной прорвало трубу. Вода разливается вдоль парка развлечений и закусочных, образуя огромный каток. Из-за аварии частично отключили теплоснабжение в центре Владивостока.

В Санкт-Петербурге раскрыли секреты нового небоскреба "Лахта Центр 3". Это будет здание высотой 555 метров. В башне предусмотрены 108 уровней. Новый небоскреб будет состоять из двух переплетающихся башен. По словам авторов проекта, в архитектуре доминируют плавные линии и растительные мотивы.