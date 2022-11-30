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На севере Сахалина из-за непогоды отменили уроки в школах

На севере Сахалина из-за непогоды отменили уроки в школах

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На севере Сахалина школы ушли на удаленку из-за метели. Остров заваливает снегом, порывы ветра достигают 28 метров в секунду.

Из-за непогоды пришлось закрыть участок федеральной трассы между Южно-Сахалинском и Охой. Буран повлиял и на работу аэропорта, многие рейсы задерживаются.

Коммунальщики работают в усиленном режиме. В первую очередь они пытаются очистить от снега дороги, по которым ходит общественный транспорт. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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