На севере Сахалина из-за непогоды отменили уроки в школах

На севере Сахалина школы ушли на удаленку из-за метели. Остров заваливает снегом, порывы ветра достигают 28 метров в секунду.

Из-за непогоды пришлось закрыть участок федеральной трассы между Южно-Сахалинском и Охой. Буран повлиял и на работу аэропорта, многие рейсы задерживаются.

Коммунальщики работают в усиленном режиме. В первую очередь они пытаются очистить от снега дороги, по которым ходит общественный транспорт. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.