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В Твери отменили съемки фильма о спецоперации с "украинской" техникой

В Твери отменили съемки фильма о спецоперации с "украинской" техникой

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В Твери из-за общественного резонанса отменили съемки фильма о спецоперации на Украине. Работу над картиной "Музыкант" пришлось свернуть после того, как местные жители негативно отреагировали на появление в городе военной техники с украинскими флагами. Люди не знали о съемках и были шокированы, когда по улицам поехали танки. Власти Твери не уточняли, кто именно автор картины.

В начале октября одноименный проект Давида Дадунашвили получил поддержку из бюджета по итогам конкурса Минкультуры. Съемки идут при поддержке Минобороны.

Фильм "Музыкант" рассказывает о европейском скрипаче, который оказывается на Украине во время проведения спецоперации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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