Власти Петербурга не планируют массовые мероприятия на Дворцовой площади в новогоднюю ночь

На Дворцовой площади Петербурга в новогоднюю ночь не будет массовых мероприятий. Все из-за действующих коронавирусных ограничений.

Власти города сообщили, что общественный транспорт в ночь на 1 января будет работать в режиме обычного выходного дня.

Врио председателя комитета по культуре Федор Болтин рассказал, что в плане мероприятий к Новому году и Рождеству – около 350 событий, из них около 200 пройдут на территории спальных районов города, поэтому необходимости ехать в центр не будет.

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