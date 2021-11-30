Новости России: в Приморье закрывают дороги из-за циклона

В Приморье закрывают дороги из-за циклона, который движется на регион. Синоптики обещают сильный ветер со скоростью до 32 метров в секунду, а также обильные осадки. Фурам запретили въезжать во Владивосток, на дорогах выставили патрули ГИБДД. И хотя трассы в регионе обработали от наледи, власти советуют жителям не выезжать из дома на своем транспорте без крайней необходимости.



Более полусотни спасателей приехали тушить склады с алкоголем в Краснодарском крае. Пожар случился в Темрюкском районе на территории завода по производству вин "Долина". Сначала пламя появилось на крыше одного из складов, потом огонь из-за сильного ветра перекинулся на соседние постройки. Пожарным удалось его остановить, когда площадь пожара была уже 1000 квадратных метров.

В Курской области в супермаркет въехал всадник на коне и с шашкой. Усмирить его смогли только полицейские. Все пояснения всадник давал уже в отделении. Утверждает, что ничего плохого не хотел. Просто его лошадь внезапно захотела хлеба.