Новости России: в Приморье закрывают дороги из-за циклона

06:45
В Приморье закрывают дороги из-за циклона, который движется на регион. Синоптики обещают сильный ветер со скоростью до 32 метров в секунду, а также обильные осадки. Фурам запретили въезжать во Владивосток, на дорогах выставили патрули ГИБДД. И хотя трассы в регионе обработали от наледи, власти советуют жителям не выезжать из дома на своем транспорте без крайней необходимости.
Более полусотни спасателей приехали тушить склады с алкоголем в Краснодарском крае. Пожар случился в Темрюкском районе на территории завода по производству вин "Долина". Сначала пламя появилось на крыше одного из складов, потом огонь из-за сильного ветра перекинулся на соседние постройки. Пожарным удалось его остановить, когда площадь пожара была уже 1000 квадратных метров.
В Курской области в супермаркет въехал всадник на коне и с шашкой. Усмирить его смогли только полицейские. Все пояснения всадник давал уже в отделении. Утверждает, что ничего плохого не хотел. Просто его лошадь внезапно захотела хлеба.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: