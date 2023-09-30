Оранжевый код авиационной опасности присвоили вулкану на Курилах. Эбеко сейчас проявляет тревожную активность, специалисты за ним внимательно наблюдают. Буквально несколько часов назад зафиксировали выброс огромного столба пепла. Вулкан расположен на острове Парамушир. Регулярные выбросы продолжаются с 2016 года. Рекорд зарегистрировали в августе 2018 года. Тогда столб дыма из жерла взметнулся на высоту шесть километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.