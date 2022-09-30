Новости регионов: глава Дагестана не оценил агитмашины для призыва в военкомат Дербента

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал власти Дербента за агитационные машины с громкоговорителями, через которые они призывали всех мужчин срочно прибыть в военкоматы. Видео с таким автомобилем распространили через соцсети. Администрация города объяснила, это было сделано, потому что у военных комиссариатов нет актуальной информации о тех, кто подлежит призыву. Вот они и решили собрать сразу всех граждан мужского пола, чтобы уточнить последние данные.

В подольском военкомате появился свой Хатико. Овчарка пришла к зданию и осталась на пороге. Затем перебралась в соседний магазин. Сразу возникло предположение, что пес пришел вместе с кем-то из мобилизованных. Люди пытались кормить его, но он отказывался от еды. Псу дали кличку Марс и начали поиски хозяина. Из военкомата собаку забрали кинологи, в данный момент он находится под наблюдением ветеринаров в одном из приютов. Волонтеры обещают, если в течение месяца хозяев не найдут, Марсу подыщут новую семью. Со всеми кандидатами проведут собеседование. Еще один вариант будущего для овчарки – ее оставят в центре реабилитации, но только если кто-то захочет взять опекунство над псом и будет о нем заботиться.

На Сахалине сгорел многоквартирный дом. Двухэтажное здание вспыхнуло утром 30 сентября. Практически сразу выгорела кровля и второй этаж. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Люди выбегали на улицу в домашней одежде, а некоторые босиком. Без крыши над головой остались 12 семей. Всех жильцов разместили в местном Доме культуры. Огонь удалось потушить. О причинах возгорания пока не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.