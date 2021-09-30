Новости России: на Чукотке отменили занятия в школах из-за снегопада

На Чукотке непогода разбушевалась настолько, что детям разрешили остаться дома. Занятия в школах начали отменять из-за сильного снегопада. Закрыли и переправу через Анадырский лиман. Порывы ветра на побережье Берингова моря достигают 25 метров в секунду.
Власти Саратова предложили ограничить допустимое количество домашних животных. Идея в следующем – заводить четвероногих друзей можно будет в зависимости от площади жилья или земельных участков. Такой идеей поделился мэр города Михаил Исае в ответ на вопрос местных жителей о бездомных собаках. Саратовцы жалуются, что их стало очень много на улицах.
В Кемеровской области мужчины вытащили пса из глубокой ямы с водой. Рабочие заметили, как тот не может выкарабкаться из оврага. Земля была слишком мокрой и скользкой. Тогда мужчины спустились к бедолаге на ковше экскаватора. Пес был очень рад спасению и весело завилял хвостом, добрые люди в добавок согрели и накормили собаку.
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