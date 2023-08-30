Новости регионов: в Приморье выпала месячная норма осадков за сутки

Приморье снова находится под мощным ударом стихии. За сутки в регионе выпало столько дождя, сколько обычно бывает за месяц. Один из самых пострадавших районов – Хасанский, он самый популярный у туристов. Стихия смыла жилые дома, турбазы, уничтожила дороги и пляжи. В эти минуты идет эвакуация отдыхающих, а также развернуты пункты временного размещения.

После сильного дождя в Калининграде под водой оказались несколько улиц и набережная. Ливневая канализация не справилась с нагрузкой. Затоплены оказались подвалы жилых домов и стадион "Красная звезда". Власти города заявили, что нашли причину потопа. По их мнению, в некоторых местах ливневку строили с нарушениями – проложили трубы меньшего диаметра, чем предполагал проект.

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