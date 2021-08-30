Новости России: в Якутии выпал снег

07:45
В Якутии, охваченной лесными пожарами, выпал снег. Осадки в основном на севере республики. Синоптики не исключают, что в последние дни августа в некоторых районах пройдет мокрый снег, а заморозки по ночам станут постоянными.
Сильнейший потоп в Бурятии. Там из берегов вышла река Селенга. В итоге под водой оказались несколько сел. Такого не было с 1993 года. Из одной деревни даже пришлось эвакуировать людей. Их разместили в районном ДК. Сообщают, что затоплены десятки домов. Утонула мебель и бытовая техника, разрушены теплицы. Местные власти обещают помочь пострадавшим деньгами, дровами и продуктами.
В Екатеринбурге будут расследовать инцидент с посылками. Десятки отправлений из Китая оказались на обычной помойке. Местные жители не стали разбираться, а просто растащили себе чужие вещи. Пакеты расхватали меньше чем за час. "Почта России" уже заявила, что не имеет к этому отношения. Груз оформляла на таможне другая транспортная компания. Расследование будет проводить уральское таможенное управление.
Змея укусила пятилетнюю девочку в контактном зоопарке Екатеринбурга. Видео инцидента появилось в соцсетях. Девочка взяла змею на руки. Та обвила шею ребенка и ужалила ее в лицо. Сотрудники сказали, что змея ручная, и раньше не кидалась на людей. Но, возможно, нападение случилось из-за того, что девочка трогала цыплят и от нее был запах. Хотя змея неядовитая, ребенка решили отправить в больницу на обследование.
В Копейске искры от салюта в честь Дня города полетели в людей. Это случилось из-за того, что заряд фейерверка взорвался на слишком малой высоте. Никто не пострадал, зрители отделались испугом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: