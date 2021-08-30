Новости России: в Якутии выпал снег

В Якутии, охваченной лесными пожарами, выпал снег. Осадки в основном на севере республики. Синоптики не исключают, что в последние дни августа в некоторых районах пройдет мокрый снег, а заморозки по ночам станут постоянными.

Сильнейший потоп в Бурятии. Там из берегов вышла река Селенга. В итоге под водой оказались несколько сел. Такого не было с 1993 года. Из одной деревни даже пришлось эвакуировать людей. Их разместили в районном ДК. Сообщают, что затоплены десятки домов. Утонула мебель и бытовая техника, разрушены теплицы. Местные власти обещают помочь пострадавшим деньгами, дровами и продуктами.



В Екатеринбурге будут расследовать инцидент с посылками. Десятки отправлений из Китая оказались на обычной помойке. Местные жители не стали разбираться, а просто растащили себе чужие вещи. Пакеты расхватали меньше чем за час. "Почта России" уже заявила, что не имеет к этому отношения. Груз оформляла на таможне другая транспортная компания. Расследование будет проводить уральское таможенное управление.

Змея укусила пятилетнюю девочку в контактном зоопарке Екатеринбурга. Видео инцидента появилось в соцсетях. Девочка взяла змею на руки. Та обвила шею ребенка и ужалила ее в лицо. Сотрудники сказали, что змея ручная, и раньше не кидалась на людей. Но, возможно, нападение случилось из-за того, что девочка трогала цыплят и от нее был запах. Хотя змея неядовитая, ребенка решили отправить в больницу на обследование.

В Копейске искры от салюта в честь Дня города полетели в людей. Это случилось из-за того, что заряд фейерверка взорвался на слишком малой высоте. Никто не пострадал, зрители отделались испугом.