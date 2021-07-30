Новости России: в Екатеринбурге школьницы устроили танцы на мемориале уральским воинам

В Екатеринбурге школьницы устроили танцы на мемориале уральским воинам, погибшим в Чечне и Афганистане. Кадрами в Сети поделились очевидцы. По их словам, девочки под музыку записывали танец у "Чёрного тюльпана" и сбежали, когда заметили, что за ними наблюдают взрослые.

Еще пять участников митинга против самоизоляции получили реальные сроки. Суд в Ростове-на-Дону признал жителей Северной Осетии виновными в стычках с полицией. Подсудимые свою вину признали частично. Но при этом настаивали, что их действия можно характеризовать как хулиганство, а не как участие в массовых беспорядках. Но у суда свое мнение. Участникам митинга, который прошел весной 2020 года, дали от четырех до шести лет. На неделе реальные сроки за это уже получили пять человек.

Почти 60 миллиардов рублей за рыбу хочет получить Росрыболовство от "Норникеля". В такую сумму оценили ущерб биоресурсам после разлива нефти под Норильском. Экологическая катастрофа произошла в мае прошлого года. И за нее "Норникель" уже поплатился рекордным в истории России штрафом. Компания выплатила 146 миллиардов рублей.

В Русском музее Петербурга открестились от частной вечеринки с шампанским в фонтане. Там заявили, что ничего о празднике не знали. Банкет в честь дня рождения закатил в Летнем саду ведущий Алексей Малиновский. Бутылки с игристым охлаждали в фонтане. Кадры попали в Сеть, что, конечно, возмутило местных жителей. По их мнению, с культурными наследием так обращаться нельзя. Их мнение поддержали в Русском музее, но как так вышло, пока никто не объяснил.