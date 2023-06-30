Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:15

Новости

Более 130 спасателей ищут заблудившуюся в лесу пенсионерку в Краснодарском крае

Более 130 спасателей ищут заблудившуюся в лесу пенсионерку в Краснодарском крае

В Екатеринбурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве шестилетнего приемного сына

Новости часа: 1,5 тыс аварийно-восстановительных бригад дежурят в столице из-за дождя

Новости часа: в столице ожидаются ливни, гроза и сильные порывы ветра 30 июня

Автомобиль упал в котлован в Петербурге

В Сочи устроили церемонию прощания с Tinder

В Самарской области ввели штрафы за приставание к прохожим

Пять деревень остались без автомобильного сообщения в Иркутской области из-за паводка

Пропавших туристов из Краснодарского края обнаружили у Софийских водопадов

Новости часа: бюджет ДНР пополнится на 14,5 млрд рублей

В Краснодарском крае пятые сутки продолжается поисковая операция. Спасатели и волонтеры ищут 69-летнюю пенсионерку.

Женщина ушла в лес за грибами в районе сочинского села Калиновое озеро и, скорее всего, заблудилась. Этот район в данный момент осматривают больше 130 спасателей. Особое внимание они уделяют руслам рек и ручьев, а также заросшим низинам и оврагам. Пока поиски не дали результатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика