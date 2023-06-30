Более 130 спасателей ищут заблудившуюся в лесу пенсионерку в Краснодарском крае

В Краснодарском крае пятые сутки продолжается поисковая операция. Спасатели и волонтеры ищут 69-летнюю пенсионерку.

Женщина ушла в лес за грибами в районе сочинского села Калиновое озеро и, скорее всего, заблудилась. Этот район в данный момент осматривают больше 130 спасателей. Особое внимание они уделяют руслам рек и ручьев, а также заросшим низинам и оврагам. Пока поиски не дали результатов.

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