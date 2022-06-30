Новости регионов: в Ростовской области заметили крокодила

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В одном из каналов Ростовской области заметили крокодила. Хищник проживал в коттеджном поселке. МЧС и волонтеры искали сбежавшего с помощью дрона и тепловизоров, ловили на головы домашних куриц. В поисках также задействовали инспекторов Минприроды и полицейских, однако пока безрезультатно.
По последним данным МЧС, подтопленными остаются более 500 участков, пять многоквартирных домов и 85 частных домов в Крыму. К этому моменту от воды удалось освободить свыше 100 зданий. Из опасных зон эвакуировали 229 человек, из них 145 – дети.
С 1 июля между Краснодаром и Анапой запустят дополнительные утренние "Ласточки". Курсировать они будут до конца августа. Скоростные поезда оснащены кондиционерами с антисептическим модулем, системами видеонаблюдения и инфотабло. "Ласточки" также полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
На юге России выявлен новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки, которая переносится клещами. Симптомы – температура, мышечные и головная боли, воспаления глаз и чувствительность к свету. Также возможны тошнота, диарея, боли в животе и горле, за которыми следуют резкие перепады настроения и спутанность сознания.
Уроки по начальной военной подготовке могут вернуться в школы Санкт-Петербурга. С такой инициативой выступили в городском заксобрании. Если она пройдет, то ученики старших классов будут сдавать спортивные нормативы, учиться разбирать и собирать оружие, оказывать первую помощь. По мнению депутатов, это является важным элементом в воспитании молодежи. Однако, считают некоторые политики, форму подачи нужно менять.
Об этих и других событиях – в программе телеканала Москва 24.
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