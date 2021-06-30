Въезд на Ямал запретили без сертификата о прививке или ПЦР-теста

Ямало-Ненецкий округ ввел новые ограничения. Без QR-кода с данными о прививке от коронавируса или без отрицательного ПЦР-теста закрывают въезд через аэропорты и вокзалы. Без документов попасть в регион смогут только обладатели местной прописки и несовершеннолетние, уточнили в пресс-службе правительства.

Контролировать наличие тестов или QR-кодов будут сотрудники полиции. В случае, если результатов у приезжающих на руках не будет, составят административный протокол.

Ранее о похожих ограничениях объявили в Югре, на Камчатке и в Краснодарской крае, где теперь может сорваться туристический сезон. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.