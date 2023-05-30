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Одиннадцать сел остались без света в Крыму из-за непогоды

Одиннадцать сел остались без света в Крыму из-за непогоды

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В Крыму из-за непогоды без света остались 11 сел. Авария произошла в Симферопольском районе. Восстановлением энергоснабжения в данный момент занимаются специалисты.

Накануне на республику обрушились ливни и шквалистый ветер. Сильные дожди также прошли в Бахчисарайском районе и на Южном берегу Крыма. В нескольких населенных пунктах улицы превратились в реки. Под водой оказались участки и домовладения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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