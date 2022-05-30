Более 20 сочинских пляжей получили "Синие флаги" от Ростуризма

Сразу 23 пляжа Сочи получили от Ростуризма "Синие флаги". Это аналог сертификата качества, который разработали в 2022 году. В перспективе он заменит зарубежный "Голубой флаг".

Сертификат выдается после оценки качества воды в районе пляжа. Также эксперты смотрят, как благоустроена территория береговой полосы. Там должна быть вся необходимая инфраструктура для полноценного отдыха.

Как отметили в мэрии Сочи, в этом курортном сезоне город готовит 188 благоустроенных пляжных территорий. Это примерно 40 километров береговой полосы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

