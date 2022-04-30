Новости регионов: демонтаж надписи Zamestim и обрушение моста в поселке Ильский

В Петербурге демонтировали инсталляцию Zamestim, сделанную из первых букв ушедших из России брендов.Идея была хорошая, но не согласованная. Как выяснилось, ее разместил московский политтехнолог.

В краснодарском поселке Ильский ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения моста. Он связывал поселок с соседней станцией. Жителям "отрезанных" районов будут доставлять воду и продукты.

В центре Петербурга неожиданно упал светофор. Он рухнул на красную "Мазду", а также повредил "Фольксваген". Причём в машинах в этот момент были люди. Они ждали "зеленого" сигнала. Сообщений о пострадавших не поступало.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.