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Новости

Новости

29 ноября, 14:30

Новости

Новости регионов: работницы столовой под Красноярском устроили танцы с полуфабрикатами

Новости регионов: работницы столовой под Красноярском устроили танцы с полуфабрикатами

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Сотрудницы школьной столовой в Красноярском крае устроили танцы с костями, которые предназначались для приготовления пищи. Роспотребнадзор выступление женщин не оценил и начал проверку.

Тем временем улицы Улан-Удэ превратились в каток. Все произошло из-за продолжительного снегопада и резкого потепления. В связи с неблагоприятными погодными условиями школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, а жители своими силами посыпают улицы песком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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