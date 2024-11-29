Новости регионов: работницы столовой под Красноярском устроили танцы с полуфабрикатами

Сотрудницы школьной столовой в Красноярском крае устроили танцы с костями, которые предназначались для приготовления пищи. Роспотребнадзор выступление женщин не оценил и начал проверку.

Тем временем улицы Улан-Удэ превратились в каток. Все произошло из-за продолжительного снегопада и резкого потепления. В связи с неблагоприятными погодными условиями школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, а жители своими силами посыпают улицы песком.

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