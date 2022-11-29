Губернатор Курской области запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы

Губернатор Курской области Роман Старовойт запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы. В администрации области пояснили, что нецелевое расходование средств запрещено законом. Как прокомментировали в пресс-службе, проведение праздников в служебном формате за собственные средства также будет чревато порицанием.

Как стало известно, соблюдение морально-этических норм государственными и муниципальными служащими находится на особом контроле у губернатора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.