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Губернатор Курской области запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы

Губернатор Курской области запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы

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Губернатор Курской области Роман Старовойт запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы. В администрации области пояснили, что нецелевое расходование средств запрещено законом. Как прокомментировали в пресс-службе, проведение праздников в служебном формате за собственные средства также будет чревато порицанием.

Как стало известно, соблюдение морально-этических норм государственными и муниципальными служащими находится на особом контроле у губернатора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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