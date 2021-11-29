Новости России: почти 450 нарушений выявили в Кузбассе после ЧП на шахте "Листвяжная"

В Кузбассе прокуроры выявили почти 450 нарушений на шахтах. Они касаются промышленной и пожарной безопасности. В их числе нехватка средств индивидуальной защиты, несоответствие планов эвакуации, неисправности электропроводки и другие. Массовые проверки проводят после трагедии на шахте "Листвяжная". Там 25 ноября произошел взрыв метана и сильное задымление. Погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Еще 50 человек находятся в больницах.

На Ставрополье КамАЗ снес арку системы "Платон". Авария случилась на 155 километре дороги Кочубей – Минеральные воды. Момент, когда грузовик сносит 12-тонную конструкцию, снял видеорегистратор. Во время движения у КамАЗа поднялся кузов. Он и зацепил железобетонную конструкцию. Водитель грузовика пока ничего рассказать не может. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

В чеченских школах начали изучать жизнь Ахмата Кадырова. Учебник под названием "Путь, озаренный светом" включили в обязательную программу для старших классов. Книгу, которая рассказывает о первом президенте республики, написал сотрудник МВД. Учебное пособие стало дополнительным материалом к курсу "История России".

В Курске расправились с коронавирусом. На фестивале реконструкторов ритуально сожгли чучело с ярлыком "COVID-19". На фестиваль в пикник-парке "Новая Боевка" гости пришли целыми семьями. Сначала чучелу в виде веселой старушки из мешковины и соломы зачитали обвинения. После этого предали его огню под аплодисменты собравшихся.

В Томской области спасателям пришлось снимать с дерева кота вместе с хозяйкой. Наряд МЧС вызвала мама 18-летней девушки. Женщина сообщила, что ее дочь залезла на дерево, чтобы достать оттуда своего кота, который несколько часов провел на морозе. Однако, забравшись наверх, девушка испугалась и не могла спуститься самостоятельно. В итоге спасатели вернули на землю сначала человека, а потом и кота.



В Санкт-Петербурге местные жители восстановили портрет Достоевского. Сначала граффити появилось в Кузнечном переулке к 200-летию со дня рождения писателя около его музея-квартиры. Спустя несколько дней портрет закрасили коммунальные службы, так как картина появилась без разрешения. Но нашлись горожане, которые отмыли Достоевского от краски.