Новости регионов: грабители в Хабаровском крае и пожар в машине в Дербенте

Полицейские Хабаровского края задержали двух грабителей, пытавшихся вскрыть банкомат. Патруль обратил внимание на машину, припаркованную вплотную ко входу в офис. Решили проверить здание и обнаружили молодых людей, которые с помощью строительных инструментов разбирали аппарат.

Горящий автомобиль из ада появился на улицах Дербента. Машина пересекла дорогу, после чего направилась в сторону пешеходов, стоявших в это время рядом с проезжей частью. Прохожие успели отбежать на безопасное расстояние. Однако стоявший неподалеку транспорт и деревья все же пострадали от огня.

В приморском Каспийске в Дагестане в одном из жилых домов взорвался газ. Ожоги получили три человека, в том числе ребенок. Сейчас их госпитализировали.

Рабочие в Красноярске решили не дожидаться подъемника и повесили знак "Уступи дорогу", воспользовавшись экскаватором. Двое забрались в ковш, третий поднял их на необходимую высоту.

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