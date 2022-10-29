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Новости регионов: грабители в Хабаровском крае и пожар в машине в Дербенте

Новости регионов: грабители в Хабаровском крае и пожар в машине в Дербенте

ВСУ обстреляли НИИ прикладной математики в Донецке

ВСУ атаковали Антоновский мост в Херсоне

Новости часа: Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

Новости часа: эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершена

В Петербурге потребовали убрать украшения к Хэллоуину из-за оскорбления чувств верующих

Новости часа: в Москве заочно арестован сын губернатора Красноярского края Артем Усс

Перевал расчистили после сильного снегопада в Приморье

Новости часа: Мишустин на саммите СНГ призвал к ускоренному переходу на нацвалюты

В МВД показали кадры погони за нарушителем ПДД в Иркутской области

Полицейские Хабаровского края задержали двух грабителей, пытавшихся вскрыть банкомат. Патруль обратил внимание на машину, припаркованную вплотную ко входу в офис. Решили проверить здание и обнаружили молодых людей, которые с помощью строительных инструментов разбирали аппарат.

Горящий автомобиль из ада появился на улицах Дербента. Машина пересекла дорогу, после чего направилась в сторону пешеходов, стоявших в это время рядом с проезжей частью. Прохожие успели отбежать на безопасное расстояние. Однако стоявший неподалеку транспорт и деревья все же пострадали от огня.

В приморском Каспийске в Дагестане в одном из жилых домов взорвался газ. Ожоги получили три человека, в том числе ребенок. Сейчас их госпитализировали.

Рабочие в Красноярске решили не дожидаться подъемника и повесили знак "Уступи дорогу", воспользовавшись экскаватором. Двое забрались в ковш, третий поднял их на необходимую высоту.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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