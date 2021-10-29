Москвичам рассказали, какие ограничения действуют во Владимире

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.

Во Владимирской области 30 октября вступают в силу новые ограничения. Местные их называют достаточно мягкими. Общепит не будет работать по ночам. Ночные дискотеки также закрывают. А возраст непривитых, кому показана самоизоляция, снижают на 5 лет – до 60 лет.

Кроме того, вводят QR-коды в гостиницах. Для заселения подойдут и экспресс-тесты, а также отрицательный ПЦР-тест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.