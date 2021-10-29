Россиянам рассказали о главных событиях из жизни регионов

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Тюмень снова окутало смогом, но лесных пожаров в регионе не было. На этот раз запах гари появился из-за сжигания кур с птицефабрики. Там в середине октября нашли птичий грипп. В администрации региона сообщают, что сейчас сжигают последнюю партию. Горение должно закончиться к началу ноября.
Причиной взрыва в Набережных Челнах стали умышленные действия владельца квартиры, сообщает СК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Взрыв произошел в понедельник, 25 октября, пострадали 5 человек, в том числе двое детей. Девушка 1999 года рождения позже скончалась в больнице. Оказались разрушены 6 квартир.
А Питер не перестает удивлять. Один подъезд, то есть парадная, стала, по словам жителей, филиалом дрезденской галереи. Там появилась копия "Сикстинской мадонны". Но жильцы такой красоте не рады. Ведь подъезд стал городской достопримечательностью. И началось паломничество.
Волна хейта и ненависти обрушилась на охотницу из Москвы. Она убила алтайского козерога и с гордостью поделилась результатом в своем Instagram. Улов оценили коллеги охотницы. А вот пользователи обвинили женщину в жестокости и истреблении редких животных. По мнению экспертов, нарушение закона со стороны москвички маловероятны. Но проверку начал Следственный комитет.
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