В Ульяновской области с 1 ноября ужесточат ограничения из-за COVID-19

В российских регионах вводят новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Так, Ульяновская область с 1 ноября переходит на QR-коды. Только с ними или отрицательными тестами ПЦР можно будет сходить в кафе или фитнес-клуб.

В Чувашии решили отменить все очные массовые мероприятия: концерты, соревнования и выставки. Под запретом и работа аттракционов. В Саратовской области приостановили плановую госпитализацию, а то не хватает мест для коронавирусных больных.

В Ростовской – заняты уже 90% коек. Курская область ограничивает все массовые события, в том числе в учебных заведениях. Кружки и секции рекомендовали перевести на дистанционный режим. А в Пермском крае, как и в Удмуртии, тоже решили ввести QR-коды. Без них сходить в кино, на концерт или в театр не получится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.