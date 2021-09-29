В регионах РФ вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

В российских регионах вводят новые ограничения. В Чувашии решили отменить все очные массовые мероприятия. Это и концерты, и соревнования, и выставки. В общем, без больших скоплений людей.

В Саратовской области приостановили плановую госпитализацию. Там уже не хватает мест для коронавирусных больных. В Ростовской области заняты уже 90% коек.

Курская область ограничивает все массовые мероприятия, в том числе в учебных заведениях. Кружки и секции рекомендовали перевести на дистанционный формат. А в Пермском крае решили ввести QR-коды. Без них сходить в кино, на концерт или в театр будет невозможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.