Россиянам рассказали о погоде в регионах

Вдоль сочинских пляжей прокатился смерч. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как воронка огромного столба воды образуется на границе облаков. Однако до суши смерч не добрался, распался в море.

В Башкирию пришла настоящая зима. Там лежат сугробы высотой 11 сантиметров, мощный ветер сдувает все на своем пути, даже грузовики. Большегрузы застряли на трассе из-за сильного снегопада. Они перекрыли все движение. Легковушкам пришлось объезжать их по встречной полосе.

Снежный затор образовался и в Челябинской области. На заметенной трассе встали порядка 20 автомобилей и 2 школьных автобуса. Последних на тросе вызволяли спасатели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.