Новости России: в удмуртской деревне открыли беседку за 161 тыс руб

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В деревне Кабаково в Удмуртии торжественно открыли беседку для чаепитий и встреч с друзьями. По данным главы района, стоит это строение 161 тысячу рублей. Мечту о своем "мини-клубе" воплотили благодаря активным жителям. Пользователи соцсетей интересуются, кто же дизайнер этой беседки.
В Симферополе любимое место дрифтеров – парковка гипермаркета. Но одна из шумных вечеринок закончилась приездом полиции. Которая остановила одну из машин. Участники решили помочь своему другу и устроили хоровод вокруг патрульной машины с мигалками.
В Ленобласти мужчина был пойман после того, как с друзьями обманул пенсионерку на полмиллиона рублей. Мошенники обещали починить ей дачу, но получив предоплату, просто скрылись. Позже решили вернуться, чтобы продолжить свои дела и попались. После задержания один из мигрантов буквально заливался слезами. Против обманщиков возбудили дело, но под стражей при этом они не остались. Их отпустили под подписку о невыезде после того, как они пообещали вернуть украденные полмиллиона.
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