В Якутии чиновник попрыгал на батуте, когда проверял благоустройство набережной

Якутский чиновник попрыгал на батуте, когда проверял благоустройство набережной. Ролик опубликовали в телеграм-каналах.

В соцсети написали, что глава района проверял, как идет благоустройство набережной, не удержался и решил заодно все протестировать. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.