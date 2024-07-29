Новости регионов: День ВМФ РФ отметили в Санкт-Петербурге

В ночь на 29 июля небо над Санкт-Петербургом озарил салют – празднование Дня Военно-морского флота завершили артиллерийскими залпами. Двенадцать фейерверочных установок, размещенные на Большом пляже Петропавловской крепости, дали 30 залпов с интервалом в 30 секунд. Каждому присвоили особое наименование в честь в великих флотоводцев и кораблестроителей.

Тем временем на авиашоу в Новосибирске показали около 80 самолетов и вертолетов. В 2024 году фестиваль проходил под названием "За нашу Победу – на взлет!" и был посвящен 120-летию со дня рождения Валерия Чкалова. Среди участников были 70 парашютистов, "Русские витязи" и женская пилотажная группа "Барсы" из Сургута.

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