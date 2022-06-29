Новости последнего часа: в Печорском море открыто новое нефтяное месторождение

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, в России в Печорском море открыто новое нефтяное месторождение с запасами 82 миллионов тонн. Об этом сообщила Роснефть.

Программу промышленной ипотеки со ставкой 5% запустят осенью. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Больше 500 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.