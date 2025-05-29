Новости регионов: обновленную набережную с водяным экраном откроют в Сочи

Новый пешеходный мост "Волшебный лист" и обновленную набережную откроют в Сочи в эти выходные. Торжественные мероприятия запланированы на 31 мая. Одной из достопримечательностей после реконструкции станет водяной экран. Струи воды из фонтана будут создавать поверхность, которую можно будет использовать для трансляции проекций.

Большие празднества планируются и в Крыму. Международный детский центр "Артек" готовится отметить свой вековой юбилей. Там уже стартовали первые смены. На украшенном флагами перроне вожатые устроили флешмоб. На отдых в Крым приехали школьники из Тюмени, Удмуртии и Татарстана. Один вагон поезда специально оформили к 100-летию "Артека". Всего в юбилейную смену на берегу Черного моря отдохнут почти 3,5 тысячи школьников из всех регионов России.

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